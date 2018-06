Kot da se je končala vojna, ne pa nogometna tekma

Nisem se vprašal, zakaj. Bilo je samoumevno in popolnoma neproblematično. Prav to pa bi moralo biti na vso moč čudno. Izstopil sem na postaji podzemne železnice Dobrininska in zavil levo proti stranski ulici, kjer so za improviziranimi lesenimi vrati v stekleni palači izdajali legitimacije za svetovno prvenstvo. Običajna procedura.