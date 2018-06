Kot kaže, se saga okoli hostla Celica končuje. Javni zavod Ljubljanski grad, ki zdaj upravlja hostel, je namreč sporočil, da bo prenovljena stavba spet začela obratovati. V nedeljo ob 17. uri bodo ob glasbi Janeza Dovča in Boštjana Gombača slovesno odprli vrata za popotnike in druge goste. Župan Zoran Janković je sprva napovedoval, da se bo začrtana prenova končala do prvega marca, a na koncu se je uresničila druga občinska napoved, da bodo dela končana do konca junija. Svetovno znani hostel bo tako po skoraj šestih mesecih spet odprl vrata.

Prenov