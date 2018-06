Po večini odigranih tekem skupinskega dela in pred začetkom odločilnih tekem, ko ni več popravnih izpitov, lahko vidimo, da sistem VAR ni prinesel pravičnejšega sojenja. Odločitev nemškega sodnika Felixa Brycha, ki je sodil tekmo Švica – Srbija, da ob rokoborskem prijemu dveh švicarskih nogometašev ni hotel videoposnetka niti pogledati, je dvignila veliko prahu med srbskimi navijači in tudi nogometaši. Podobno se je odločil tudi sodnik Ravšan Irmatov na tekmi Španija – Maroko, ki bi moral po brutalnem posredovanju Gerarda Piqueja slednjemu pokazati rdeči karton že kmalu po začetku tekme. Tudi on si posnetka ni hotel ogledati. Potem pa so tu tudi taki, ki so si posnetek ogledali in sprejeli odločitve, ki so vsaj sporne, če ne napačne. Kot je nedosojen rdeči karton Ronaldu ob namernem udarcu s komolcem nasprotnega igralca. Sodnik Enrique Caceres si je posnetek ogledal, vendar sprejel odločitev, všečno vsem velikim sponzorjem. Ali pa sodnik Cüneyt Cakir, ki kljub ogledu posnetka ni dosodil enajstmetrovke za Nigerijo proti Argentini, ne glede na očitno igranje z roko argentinskega branilca.

Ne dvomim, da bodo v sodniških organizacijah na koncu ugotovili, da se je sistem VAR obnesel odlično in da je to prihodnost. Mogoče tudi je, vendar noben tehnološki sistem ne more delovati brezhibno, ko je prisoten tudi človeški faktor. Tisti en odstotek možnosti napake je zdaj še bolj viden. Nikakor pa se ni mogoče otresti občutka, da so se veliki še bolje zaščitili. Ko gre za odločitve v njihovo korist, se je VAR obnesel, ko pa gre za odločitve v korist manjših reprezentanc, vse napake padejo v tisti en odstotek.

Pri vpeljevanju novitete je bilo eno od vodil tudi to, da je nogomet postal prevelik posel, da bi se lahko dogajale napake. Češ da veliki vlagajo toliko denarja, da si napak v svojo škodo ne morejo privoščiti. Resnici na ljubo se je večina napak dogajala majhnim in revnim klubom in reprezentancam. Spomnimo se jugoslovanske lige, ko so Crveni zvezdi nekateri sodniki piskali sumljivo enajstmetrovko v 90. minuti, tudi ko je Zvezda vodila in je ni potrebovala. Tako, za vsak primer. Velikim in bogatim je bilo vedno lažje s sodniki, tako bo tudi v bodoče. Z VAR ali brez.