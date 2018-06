Izključitev Milana Brgleza iz SMC: Ne človekove pravice, sprla ju je funkcija

Da so odnosi med predsednikom SMC Mirom Cerarjem in dosedanjim podpredsednikom stranke Milanom Brglezom napeti, je bilo že dolgo znano. Najbolj glasno so se zaostrili ob sprejemanju zakona o tujcih, ko je Brglez, takrat predsednik državnega zbora, predlog Cerarjeve vlade označil kot grobo kršenje pravic beguncev in mednarodnega prava. Nadaljevali so se z Brglezovo obsodbo napada zahodnih sil na Sirijo, ki ga je Cerar pozdravil. Prav tako je predsednik parlamenta vztrajal pri slovenskem priznanju Palestine kot samostojne države, premierjevo že tako medlo stališče pa je postajalo vse bolj izmikajoče…