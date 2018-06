Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana in Dob se že dlje časa soočata s pomanjkanjem pravosodnih policistov. Nedavno je generalni direktor Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Jože Podržaj navedel, da je v Ljubljani na Povšetovi 83 pravosodnih policistov, koliko jih je dejansko v službi na določen dan, pa je odvisno od bolniških odsotnosti in izkoriščanja dopusta. Tedaj je tudi napovedal, da se bo število pravosodnih policistov sčasoma še povečalo – v nekaj daljšem časovnem obdobju bo Ljubljana dobila 15 dodatnih pravosodnih policistov. Sindikat delavcev v pravosodju je pred tem v javnem pismu opozoril na po njihovem katastrofalne razmere v zaporih, ki da so pred kolapsom. Med drugim so vodstvo ljubljanskega zapora in uprave za izvrševanje kazenskih sankcij pozvali k odstopu.

Obtoženi Šesek naj bi 7. marca okoli 21. ure pred stanovanjskim blokom v Zagorju ob Savi napadel 53-letno žensko, mater svoje nekdanje zunajzakonske partnerice. Že pred usodnim dogodkom mu je policija zaradi suma nasilja v družini izrekla ukrep prepovedi približevanja. Ukrep je veljal za partnerico, ne pa tudi za njeno mater. Zaradi nasilnega dejanja zoper partnerico teden pred umorom njene mame so policisti osumljenca tudi pridržali in o postopku obveščali tožilstvo. Na podlagi njihovih obveznih navodil pa so osumljenca izpustili na prostost.

Na policiji so po zaključku preiskave smrti 53-letnice pojasnili, da so ugotovili utemeljen sum storitve kaznivega dejanja umora, ki naj bi ga osumljenec storil iz maščevanja. sta