Francoski predsednik Emmanuel Macron je med volilno kampanjo lani dejal, da bo služenje državi "šola bratstva", navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Pri okoli 16. letih bodo morali vsi mladi glede na vladne načrte sprva preživeti 15 dni v skupni nastavitvi, kjer bo v okviru programa vključena neka vrsta služenja, pa tudi koristni elementi za mlade, kot na primer zdravstveni pregledi in opismenjevanje, je pojasnil Blanquer.

Dodal je, da bo to način "družbenega mešanja". Ena od kritik odprave obveznega služenja vojaškega roka je bila namreč, da mladi ne pridejo več tako pogosto v stik z vrstniki z drugačnim ozadjem.

Drugi del programa, ki bo prav tako trajal 15 dni, pa bo po besedah Blanquera bolj prirejen posamezniku in ga bo vodil inštruktor. Podrobnosti drugega dela programa morajo še uskladiti, je dodal minister.

V začetku meseca je sicer več mladinskih in študentskih organizacij kritiziralo načrte Macrona, češ da so številni mladi v Franciji že sedaj dejavni kot prostovoljci in da to ne bi smelo biti nekaj obveznega.

Tiskovni predstavnik vlade Benjamin Griveaux pa je pojasnil, da bodo morali dopolniti ustavo, če bodo želeli uvesti obvezno služenje državi. Uvedli bi ga že prihodnje leto.

V okviru predlaganega programa bodo mlade sicer izobraževali tudi o varnosti in obrambi, a to ne bo vojaško usposabljanje. Prostovoljci bodo lahko kasneje sicer zaprosili za dodatno tri- do 12-mesečno izobraževanje pri vojski in gasilcih ali pa na področju socialnih in kulturnih dejavnosti, pojasnjuje dpa.