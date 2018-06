Ravno zaradi turneje mi zmanjkuje časa za ogled tekem, a se vedno pozanimam, kako je igrala naša reprezentanca.

Verjetno kar za obe. Na srečo sta v različnih skupinah in (trenutno) ne igrata druga proti drugi. Tako mi ni treba izbirati.

Odlična ideja! Sicer o tem nikoli nisem razmišljala, a res ne vem, zakaj tega ne bi storila.

Ne. Starši so bili pionirji v korejski glasbi – oče je ustanovitelj nacionalnega pevskega zbora Južne Koreje, mama pa je bila del prve generacije komičnega muzikala. Videla sem, kako garata, oče ni šel nikoli spat pred tretjo uro zjutraj. Ker je tlakoval pot za nekaj, kar pred njim sploh ni obstajalo, je imel res ogromno dela. Že takrat sem vedela, kako težek je poklic glasbenika, zato sem se usmerila drugam. Vpisala sem študij literature in se zaposlila v modni hiši, kjer res ni bilo nobene povezave z glasbo. A se je ta v moje življenje znova prikradla, ko sem bila stara 26 let. Očitno mi je bila vendarle usojena.

Tudi to ne. Dokler se nisem preselila v Francijo, ga nisem nikoli poslušala. V Južni Koreji namreč nismo imeli veliko priložnosti za to. Potem sem pustila službo in začela razmišljati, kaj bi sploh rada počela v življenju, saj me kaj posebnega niti ni zanimalo. Odločila sem se, da bi rada vstopila v svet glasbe, s katero sem bila povezana v otroštvu. Prijatelj mi je svetoval jazz in poslušala sem ga.

Res? Rada imam jazz, morda to izstopa na odru. Čeprav preigravamo iste skladbe, so te pri tej zvrsti vendarle vsak večer drugačne. In ravno ta hipnost me navdušuje. Kot vsak drug glasbenik tudi sama dam vsak večer vse od sebe. Morda pa so ti opisi posledica mojih južnokorejskih korenin in močne kulture, iz katere izhajam. Od nekdaj sem vedela, da ne bom mogla peti kot Ella Fitzgerald ali Billie Holiday, zato se tudi nisem trudila posnemati njunih glasov, ampak sem ostala samosvoja oziroma takšna, kakršna pač sem. Morda sem pač le toliko drugačna od drugih, da me opisujejo s takšnimi pridevniki.

To je čar improvizacije in spontanosti jazza ter edinstvenost trenutkov, ki jih rada delim z občinstvom. Tako bo tudi na Lentu – z ljudmi delim vso ljubezen, ki jo imam, upam, da jo bom dobila tudi nazaj. Takšni trenutki obstajajo zgolj enkrat, a v srcu ostanejo za vedno.

Občinstva so drugačna, v Južni Koreji že sicer veliko pojemo. So si pa po drugi strani tudi podobna, kar ugotavljam, ko se po koncertu pomešam med poslušalce. Rada jih imam, ker si vzamejo čas zame ter me pridejo poslušat in spodbujat.

Šlo je za naključje. Nad predlogom kitarista Ulfa, naj zapojem pesem Enter Sandman skupine Metallica, nisem bila navdušena, saj nikakor nisem želela biti tarča njihovih oboževalcev. Po dolgotrajnem prigovarjanju smo naredili posnetek, nad katerim so bili vsi navdušeni, zato sem ga tudi uvrstila na album Same Girl. Pozneje sem izvedela, da je moja različica te skladbe objavljena še na spletni strani oboževalcev skupine. Gre za akustično različico pesmi, ki nikoli ne bi mogla biti boljša kot original, je pa poklon tej lepi in neverjetni pesmi.

Ne. Pred vsakim koncertom se še vedno vsa tresem, očitno se tega ne bom nikoli navadila. Zavedam se, da se stresa ne bom nikoli znebila, a ta vendarle izgine, ko se mi uspe prebiti do odra. Rada nastopam, zato tudi vztrajam.