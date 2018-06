Zaradi carin borzni indeksi padajo

Prejšnji petek so v Evropski uniji začele veljati višje carine na ameriško blago v vrednosti 2,8 milijarde evrov. Šlo je za povračilni ukrep Evropske unije na carine, ki jih je ameriški predsednik Donald Trump uvedel na evropski izvoz jekla in aluminija v ZDA. Robert Lighthizer, trgovinski predstavnik ZDA, je, potem ko sta EU in Kitajska uvedli povračilne ukrepe na carine, ki jih uvaja predsednik ZDA Donald Trump, v torek napovedal, da bodo ZDA sprejele vse ukrepe za zaščito svojih interesov. Zaradi omenjenih napetosti so v zadnjem tednu dni izgubili domala vsi pomembnejši svetovni indeksi. Več kot tri odstotke vrednosti sta izgubila nemški in kitajski trg. Nemški borzni indeks DAX je v zadnjem tednu izgubil 3,65 odstotka, medtem ko sta hongkonški indeks HSI in indeks borze v Shenzenu, SHSZ300, izgubila po 3,35 in 4,78 odstotka. Ameriški borzni indeksi S&P500, Dow Jones in Nasdaq pa so izgubili po 2,18, 2,10 in 3,40 odstotka.