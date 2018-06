V letu 2017 je Novartis za naložbe v Sloveniji namenil skoraj 170 milijonov evrov, od leta 2003 je tako v Sloveniji vložil za več kot dve milijardi evrov sredstev. Od tega je bilo več kot 1,1 milijarde evrov namenjenih naložbam v razvoju, preostalo pa posodabljanju in širitvi proizvodnih zmogljivosti.

Poleg naložb tudi zaposlovanje

V letu 2017 je Novartis v Sloveniji redno zaposlil 410 sodelavcev. Ob koncu leta 2017 je bilo tako v družbi 3962 redno zaposlenih, 47 odstotkov jih je imelo visokošolsko izobrazbo, od tega jih je bilo več kot 480 magistrov in doktorjev znanosti. V zadnjih šestih letih so v Sloveniji zaposlili več kot 1800 sodelavcev.

Ena od ključnih globalnih usmeritev Novartisa je postati in ostati prva izbira za najbolj perspektivne in talentirane kadre, zato je upravljanje talentov ena od prioritet tudi v Sloveniji. Želijo pritegniti najboljše, kar ponujajo zaposlitveni trg, fakultete, raziskovalni inštituti in druge izobraževalne ustanove. Dva uspešna načina pridobivanja mladih talentiranih kadrov sta na primer Regijski BioCamp, tridnevni mednarodni dogodek, na katerega povabijo najperspektivnejše dodiplomske in podiplomske študente naravoslovnih znanosti in je letos potekal že osmič zapored, in Novartisov karierni zajtrk.

Biti del velikega globalnega sistema je velika priložnost. Kot del Sandoza in Novartisa imajo zaposleni v družbi dostop do izjemno širokega nabora znanj in izkušenj in možnost razvoja kariere v okviru celotne skupine Novartis.

Tako Novartis v Sloveniji zaposlenim ponuja urejeno delovno okolje, ki ponuja možnost razvoja, menjavo delovnega mesta znotraj družbe, stimulativno plačilo glede na posameznikovo delovno učinkovitost in vedenje.