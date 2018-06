Najbolje so lani svoje zaposlene plačevala podjetja v IKT-panogi, farmaciji in holdingih, je razvidno s seznama najvišjih povprečnih plač v slovenskih podjetjih, ki ga je nedavno objavil časnik Finance. Pod drobnogled so vzeli podjetja s 50 ali več zaposlenimi. Med njimi je tudi dobra četrtina podjetij z lestvice 100 najboljših. Najvišje plače imajo sicer v slovenski podružnici Microsofta, ki ga ni na lestvici 100 najboljših.

Po visokih plačah izstopajo farmacevtska podjetja Najvišje od najboljših se je na seznam najvišjih povprečnih plač umestilo podjetje Impol 2000, kjer je bila lanska mesečna bruto plača 6617 evrov, kar je v primerjavi z letom prej kar dobrih 30 odstotkov več. Gre za krovno družbo skupine Impol, ki je lani dosegla rekordni izkupiček, in sicer 38,9 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo. Visoko na lestvici najvišjih povprečnih plač je tudi izpostava farmacevta Bayer, kjer je bilo lani v povprečju 121 zaposlenih – 15 odstotkov več kot predlani, povprečna mesečna plača je znašala 5797 evrov, kar je 18 odstotkov manj kot leto prej. Med farmacevtskimi podjetji in hkrati družbami z več kot tisoč zaposlenimi imajo najvišje plače v Leku, ki zaseda 25. mesto. Družba je lani zaposlovala 3569 ljudi, katerih povprečna bruto plača je bila 3375 evrov. Na lestvici najvišjih plač je tudi novomeški farmacevtski velikan Krka (42. mesto), kjer so lani – v povprečju jih je bilo 4673 – mesečno prejemali 2933 evrov bruto.