V okviru nedavnega dogodka Bisnode4Excellence, kjer so prestopali meje med umetno inteligenco, osebno, športno in poslovno odličnostjo, so svoje zgodbe o uspehu predstavili Petra Majdič, Zmago Sagadin, zaslužni profesor dr. Janek Musek in predstavniki podjetij Summit Leasing, Tehnološki park ter Hoteli Union.

Podjetje Bisnode je na svojem letnem dogodku Bisnode4Excellence na Brdu pri Kranju povezalo skoraj 200 bonitetno odličnih podjetij, ki so gibalo slovenskega poslovnega prostora. S pozdravnim nagovorom je dogodek odprl generalni direktor Bisnode Južni trg Milan Dragić, ki je poudaril, da je v dobi razmaha podatkov, sodobne tehnologije in digitalizacije sledenje sodobnim poslovnim trendom, kot sta podatkovna analitika in umetna inteligenca, nujno za doseganje poslovne odličnosti v gospodarskem okolju.

Kar 80,66 odstotka bonitetno odličnih podjetij pomenijo gospodarske družbe, 18,89 odstotka samostojni podjetniki, 0,45 odstotka pa zadruge. Skoraj 60 odstotkov jih prihaja iz treh panog, in sicer strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti (21,22 odstotka), trgovine (21,17 odstotka) ter iz predelovalne dejavnosti (16,09 odstotka). Osrednjeslovenska regija ima največji delež odličnih podjetjih (39,46 odstotka), sledita Podravska (11,49 odstotka) ter Gorenjska (11,04 odstotka). V letu 2017 so slovenska bonitetno odlična podjetja ustvarila 87 odstotkov celotnih prihodkov in zaposlovala 80 odstotkov vseh oseb. Njihov poslovni izid iz poslovanja (EBIT) je v letu 2017 znašal 3,85 milijarde evrov, kar je 97 odstotkov celotnega gospodarstva.

Zaupanje in dobra ekipa

Dogodek Bisnode4Excellence so zaznamovali prejemniki Bisnodovih certifikatov bonitetne odličnosti. Mitja Otorepec, generalni direktor podjetja Summit Leasing, ki se je prebil skozi številne kritične trenutke v podjetju, je prepričan, da mu brez »prave posadke« to ne bi uspelo. Odličnosti po njegovem mnenju nikoli ne dosežeš, ampak si nenehno prizadevaš za to, da postaneš še boljši.

Matej Cerar, namestnik direktorice v podjetju Tehnološki park, na prvo mesto postavlja zaupanje in trditev podkrepi s pregovorom, ki pravi: »Zaupanje se gradi leta, skrha v trenutku in popravlja celo večnost.« In ravno plačilna disciplina je eden glavnih gradnikov zaupanja v poslu, trdi. Ob tem poudari pomembnost odlične ekipe, ki jo enači z odličnim delom. Če ekipa temelji na vrednotah, kot so spoštovanje, odličnost, empatija, zaupanje, varnost, visoka pričakovanja in kultura zmagovanja, se lahko na drugi strani srečamo z odličnim delom. Razmisleka vreden je tudi njegov nasvet: naj pozabimo na »to-do« list in se raje osredotočimo na »not-to-do« list in storjenih napak ne ponavljamo.

Kot zadnji predstavnik bonitetno odličnih podjetij je nastopil Matej Rigelnik, glavni izvršni direktor Hotelov Union, ki je govoril o enačbah uspeha. Njegovo glavno sporočilo je bilo, da ne smemo podcenjevati učinka naključij in srečnih okoliščin, saj je poleg inteligence uspeh precej odvisen tudi od usode in sreče, recepta za uspeh pa se ne moremo preprosto naučiti ali kopirati od drugih. Enačba, ki jo zagovarja, se glasi: Uspeh je talent plus sreča. Izjemen uspeh je talent plus veliko sreče.