O uspehih in načrtih za prihodnost smo se pogovarjali z direktorico podjetja MOL Slovenija Valerijo Glavač.

V preteklih desetletjih je Skupina MOL postala vodilno podjetje na področju maloprodaje naftnih derivatov v srednji in vzhodni Evropi s skoraj 2000 bencinskimi servisi in 10-milijonsko bazo kupcev. Napredek v tehnologiji in nove potrošniške navade so korenito spremenili maloprodajo na področju goriv in tudi v skladu s tem je Skupina MOL gradila svojo dolgoročno strategijo 2030. Eden ključnih stebrov strategije je med drugim biti prva izbira za kupce na področju maloprodaje in veleprodaje, zato veliko projektov in novosti ustvarjamo prav z mislijo na kupce, pa naj bodo to prenove naših prodajnih mest, razširitev ponudbe in uvedba ponudbe fresh corner na prodajnih mestih, razširitev mreže sprejemnih mest za naše kartične kupce ali razvoj in zadovoljstvo naših zaposlenih. Verjamem, da so tudi poslovni uspehi lanskega leta odraz naših prizadevanj. Za nami je namreč še eno uspešno leto, poleg prej omenjenih uspešno izvedenih projektov in vlaganj smo uspeli tudi povečati prihodke od prodaje za 38 odstotkov, izid iz poslovanja pa je presegel 4 milijone evrov. Zadane cilje smo dosegli tako s finančnega vidika kakor tudi z vidika realizacije projektov.

Lahko rečem, da več kot dvajset let, odkar je podjetje MOL Slovenija prisotno na slovenskem trgu, opažamo neprestano rast. Če izpostavim samo našo maloprodajno mrežo – od leta 2011 smo več kot potrojili število bencinskih servisov MOL v Sloveniji in hkrati okrepili prisotnost v regijah, kjer še nismo bili prisotni, odprli smo tudi prvi bencinski servis MOL v prestolnici, danes imamo že 3. Pomemben mejnik v razvoju podjetja je bila tudi uvedba ponudbe fresh corner, ki je danes kupcem na voljo že na več kot dveh tretjinah bencinskih servisov MOL po Sloveniji. V zadnjih dveh letih tako intenzivno vlagamo v prenovo prodajnih mest in uvedbo kotičkov fresh corner, kar postavlja nova merila odličnosti na področju kakovosti in svežine hrane ter pijače na bencinskih servisih. Poleg kupcev je zame osebno največji dosežek odlična ekipa sodelavcev, s katero soustvarjamo svoje uspehe, zato sem vesela, da smo v zadnjih letih veliko programov namenili tudi razvoju zaposlenih in razvoju njihovih karier v Skupini MOL.

MOL Slovenija ima sedež v Murski Soboti, prav tako pa je tudi nekaj naših prodajnih mest v pomurski regiji. Tudi v letu 2017 je naše podjetje po višini prihodkov največje podjetje v pomurski regiji. Če se spomnim nazaj, nas je bilo na sedežu podjetja še pred nekaj leti manj kot dvajset, danes je to ekipa več kot 50 zaposlenih, velika večina iz lokalnega okolja. Prizadevamo si zaposlovati najboljše kandidate, zato se bolj kot na dejstvo, od kod so kandidati, osredotočamo na njihova znanja ter izkušnje. Sodelujemo tudi v mednarodnih programih za razvoj talentov Skupine MOL in ponosna sem, da smo že kar nekaj mladih diplomantov brez delovnih izkušenj vključili v svoje programe in so danes nepogrešljivi del naše ekipe.

MOL ima bogate, več kot 100-letne izkušnje v industriji in proizvodnji visokokakovostnih goriv za voznike v svojih vrhunskih rafinerijah. V lanskem letu smo na trg s ponosom lansirali novo generacijo goriv, imenovano MOL EVO. Vse z zavedanjem dejstva, da postaja zanesljivost motorja vse pomembnejša za naše kupce. Z uporabo novo razvitega goriva EVO z izboljšanim paketom dodatkov se zmanjša količina oblog in zagotovi boljše izgorevanje. Navedeni učinki vodijo k boljšemu delovanju motorja, manjši porabi goriva in manjšim vplivom na okolje. Preprečevanje nastajanja oblog pa pomeni tudi manj okvar motorja, s čimer se podaljša njegova življenjska doba. Vrhunska kakovost goriv je vsekakor pomembna za naše kupce in nas po tem tudi prepoznajo in cenijo, trudimo pa se, da tudi našo ostalo ponudbo ves čas gradimo na osnovi potreb in želja naših kupcev.

V naši prodajni mreži deluje že 46 bencinskih servisov MOL. Vsekakor je naš cilj nadaljnja širitev poslovanja – tako na veleprodajnem kot tudi maloprodajnem področju. Pri maloprodajni mreži je to predvsem širitev v regijah, kjer smo manj ali še nismo prisotni, to sta Primorska in Gorenjska, kjer trenutno že gradimo nov bencinski servis, in sicer v Kranju, ves čas pa iščemo nove priložnosti za razvoj mreže bencinskih servisov MOL po vsej Sloveniji.

Vozila na alternativni pogon, kot so električna vozila, bodo v prihodnosti pomemben del transporta. Gradnja potrebne infrastrukture je torej ključnega pomena za uporabnike tovrstnih vozil. Projekt Next-E, ki ga sofinancira evropska komisija, bo v tako imenovanih koridorjih Tent-T – ob glavnih transportnih poteh in avtocestah mednarodnega pomena – vzpostavil električne polnilnice za vozila na električni pogon. Mreža 222 hitrih polnilnic in 30 ultrahitrih polnilnic za električna vozila bo povezovala 6 držav srednje in vzhodne Evrope vzdolž glavnih cest v osrednji prometni mreži Evropske unije, vsa infrastruktura v projektu pa bo končana do konca leta 2020.

Tudi MOL Slovenija kot član Skupine MOL, ki je partnerica v konzorciju Next-E, sodeluje v projektu. Skupina MOL bo vzpostavila več kot 140 polnilnic (130 hitrih in 11 ultrahitrih polnilnic), do konca letošnjega leta predvidoma približno 50 v vseh 6 državah. Na bencinskih servisih MOL v Sloveniji bomo vgradili 11 hitrih in 1 ultrahitro polnilnico, prvo pa bomo predali v uporabo v letošnjem letu, predvidoma jeseni.

Kot sem že omenila, si še naprej želimo rast poslovanja in širitev prodajne mreže, predvsem v regijah, kjer še nismo prisotni. Biti prva izbira kupca pomeni, da moramo svojo ponudbo prilagajati željam in potrebam svojih kupcev, zato bodo projekti v bližnji prihodnosti usmerjeni predvsem v uvedbo novih storitev in prenovo preostalih prodajnih mest, da bo fresh corner tudi na vseh preostalih prodajnih mestih, ki še niso bila prenovljena, mesto za popoln odmor, obrok in odlično kavo. Pomembno mesto v prihodnosti imajo tudi rešitve mobilnosti in alternativna goriva, kjer si želimo postati ponudnik, ki bo kupcu ponujal vsakršno gorivo, ki bi ga morda potreboval, posebno mesto v prihodnosti pa bo imela tudi digitalizacija. Še naprej si bomo prizadevali za razvoj zaposlenih in jim ponujali priložnosti za razvoj njihove kariere – tudi v več kot 30 državah, kjer deluje Skupina MOL.