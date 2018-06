Mundial v Rusiji v zadnjem krogu skupinskega dela iz dneva v dan skrbi za dramatične razplete v skupinah. Nič drugače ni bilo tokrat. Mehičani so bili pred tem krogom s šestimi točkami zanesljivo na prvem mestu, a izkazalo se je, da so bili nato celo blizu izpada. Ob dejstvu, da je jim je danes izvrstna Švedska zabila tri zadetke in se prebila na prvo mesto skupine, so nekaj časa videli na nitki, saj bi na drugi tekmi morali Nemci doseči zgolj zadetek, pa bi Mehika končala pot v Rusiji. Toda na pomoč jim je »od dale軫 pristopila bolj ali manj odpisana Južna Koreja, ki je z goloma sodniškem dodatku izločila branilce naslova.

Švedski nogometaši so si v prvem polčasu priigrali kar nekaj lepih priložnosti. Že v peti minuti je sprožil Emil Forsberg z roba kazenskega prostora, Guillermo Ochoa pa je bil na mestu. Sedem minuti pozneje je Marcus Berg s škarjicami iz bližine za malo zgrešil cilj, v 18. minuti je bil znova neuspešen Forsberg.

V 28. minuti so Švedi zahtevali najstrožjo kazen po igranju z roko Javierja Hernandeza Chicharita v kazenskem prostoru, a je tudi po pregledu z VAR na ogorčenje švedskega štaba niso dobili. Do konca polčasa je pri Švedih še dvakrat poskusil Berg, prvič je izvrstno posredoval Ochoa, drugič pa je švedski napadalec zadel le zunanji del mreže malce z leve strani.

Mehičani so bili še najnevarnejši v 15. minuti, ko je z roba kazenskega prostora sprožil Carlos Vela, a žogo poslal le nekaj centimetrov mimo leve vratnice. Vela je bil tudi sicer najbolj nevaren mehiški reprezentant. Njegov soigralec Jesus Gallardo pa je nase opozoril na drugačen način, že v 15. sekundi je dobil rumeni karton in tako poskrbel za najhitrejšo rumeno kazen na svetovnih prvenstvih po letu 1966.

V uvodu drugega dela pa so Švedi pritisnili in povedli v 51. minuti, ko je iz bližine zadel Ludwig Augustinsson. Takoj zatem so imeli Švedi še dve polpriložnosti, ki sta jih zapravila Forsberg in Augustinsson. So pa Švedi podvojili prednost v 62. minuti. Hector Moreno je po sodniški presoji storil prekršek v kazenskem prostoru nad Bergom, zaradi česar je sledila enajstmetrovka, ki jo je zanesljivo s strelom pod prečko v levi zgornji kot izvedel Andreas Granqvist.

Na drugi strani je takoj po vstopu v igro od daleč sprožil Marco Fabian, a je žogo zletela čez gol, zato pa so se Mehičani v še večjih težavah znašli v 74. minuti, ko je Edson Alvarez žogo po metu iz avta žogo nesrečno poslal v lastno mrežo. V 81. minuti Veli iz bližine ni uspelo spraviti žoge v mrežo iz bližine, a tudi ta zapravljena priložnost ni kaznovala Mehike, saj je na drugi tekmi Koreja z 2:0 premagala Nemčijo in tako Mehičane obdržala na drugem mestu.