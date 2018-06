Zasedba iz lombardijske prestolnice je v minuli sezoni zasedla šesto mesto v italijanski serie A in si izborila nastop v evropski ligi, po odločitvi Uefe pa v njem ne bo nastopila.

AC Milan, ki je bil v svojih zlatih časih v lasti italijanskega milijarderja in nekdanjega italijanskega premierja Silvia Berlusconija, so aprila lani kupili kitajski vlagatelji za 740 milijonov evrov. Azijci so lani porabili kar 200 milijonov evrov za nakup novih igralcev in pri tem najeli posojilo od ameriškega investicijskega sklada, kar pa ni v skladu s finančnim »fair-playem«.

Zasedba iz Milana ima po današnji odločitvi Uefe pravico, da se pritoži na mednarodno arbitražno razsodišče za šport (Cas) v Lozani.