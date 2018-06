Devetindvajsetletnemu Durmazu, sicer nogometašu francoskega Toulousa, so po dvoboju drugega kroga z Nemčijo na svetovnem prvenstvu v Rusiji grozili in ga imenovali za terorista, talibana, prekletega Arabca, v njegov bran pa se je odločno postavila švedska ministrica za šport in prek Instagrama in Facebooka objavila svojo fotografijo v rumeno-modrem reprezentančnem dresu številke 21 in napisala hashtag#viarsverige ("Mi smo Švedska").

"Razburjenje po tako pomembni nogometni tekmi mi je povsem razumljivo, vsakršno žaljenje igralca na rasni osnovi ali sovražni govor pa je nepravično in nerazumljivo," je med drugim dejala Strandhalova.