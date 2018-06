V torek je potekala nova izredna seja strokovnega sveta Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana. Kot so za STA pojasnili v kliničnem centru, namreč vodstvo tekoče obvešča člane strokovnega sveta o stanju na programu zdravljenja otrok s srčnimi boleznimi. A iz njihovih navedb izhaja tudi, da glede na informacije, ki so jih medijem posredovali prejšnji teden po seji sveta UKC v sredo in v petkovem sporočilu za javnost, bistvenih sprememb še ni.

Za sprostitev zakonodaje, ki preprečuje zaposlovanje tujih zdravnikov Zagotavljajo, da se vodstvo še naprej trudi z iskanjem pediatrov specialistov kardiologov, ki bi prišli v UKC. Kot so zapisali, je predvideno, da pride danes na razgovor v UKC pediater specialist kardiolog iz Bosne in Hercegovine. Pri tem pa so znova podprli vsa prizadevanja za takojšnjo sprostitev zakonodaje, ki je že doslej preprečevala zaposlitve tujih zdravnikov, ki prihajajo v Slovenijo izven EU. Po njihovih informacijah naj bi spremembo zakona o zdravniški službi, ki jo je pripravilo ministrstvo za zdravje, vlada obravnavala ta teden. V UKC Ljubljana so ob tem potrdili tudi odstop Mirte Koželj z mesta vodje službe za kardiologijo na Pediatrični kliniki. O želji Koželjeve, da odstopi, je sicer danes poročal časnik Delo, ki navaja, da bo z oddelka čez devet dni odšel še zadnji specialist za otroško srce, na oddelku pa bi tako ostala sama, pri čemer ni specialistka za otroško, ampak odraslo srce. V UKC so pojasnili, da je urnik službe za kardiologijo za naslednji mesec pripravljen. V času odpovednega roka z mesta vodje pa bosta vodstvi UKC Ljubljana in Pediatrične klinike čim prej imenovali novega vodjo. Že pretekli teden je za takojšnjo razrešitev zaprosila tudi strokovna direktorica pediatrične klinike Anamarija Meglič. Strokovno vodenje pediatrične klinike pa je prevzel njen dosedanji namestnik in predstojnik kliničnega oddelka za otroško hematologijo in onkologijo na pediatriji Janez Jazbec.