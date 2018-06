Večina poslanskih skupin je se je uradno ustanovila že v petek oziroma torek, danes pa so to storili še poslanci Levice in SAB. Poslance Levice bo v tem mandatu vodil Matej T. Vatovec, njegova namestnica pa bo Nataša Sukič. Vodja poslanske skupine SAB je postal Marko Bandelli, njegov namestnik pa Andrej Rajh.

Prva naloga novih vodij poslanskih skupin bodo pogovori pri predsedniku republike Borutu Pahorju o kandidatu za mandatarja za sestavo nove vlade. Prvi krog pogovorov bo Pahor opravil v ponedeljek in torek. Če od poslanskih skupin še ne bo dobil dovolj jasnih stališč, da bi lahko ocenil, kdo ima že podporo večine v DZ, bo konec prihodnjega tedna opravil še en krog pogovorov.

Če tudi po koncu vseh posvetovanj s poslanskimi skupinami jasnega odgovora na vprašanje o večinski podpori ne bo, je Pahor napovedal, da bo mandat podelil predsedniku SDS Janezu Janši.

Pahor se je danes sestal z novoizvoljenim predsednikom DZ Matejem Toninom, ki je pojasnil, da je zakonodajno-pravna služba ugotovila, da lahko Janša tudi naknadno, če bo ugotovil, da vlade ne more sestaviti, umakne soglasje k mandatarstvu in do glasovanja o njem v DZ ne pride.