Kakšen učinek naj imajo zvoki vodometa? Nekaterim je všeč nežno žuborenje vode, ki se ga komaj sliši. Drugim je všeč glasno šumenje, ki jih spominja na morske valove. Ko se odločate za zvoke, upoštevajte, katere dejavnosti bodo potekale v bližini vodnjaka. Za branje, meditiranje in razmišljanje so po navadi primernejši nežni zvoki kapljanja vode. Če pa imate glasne sosede, naj bo voda dovolj glasna, da jo boste sploh slišali – ali da ne boste slišali sosedov.

Slog, primeren vrtu in okolici

Pri izbiri sloga upoštevajte videz vrta in okolice. Najbolj priljubljeni so vodnjaki na steni in na tleh ter namizne različice. Stenski vodnjaki pošiljajo curek vode navzdol po steni, kamnu ali drugem vodoodpornem materialu. Namizni vodnjaki so nameščeni v koritih in drugih posodah.