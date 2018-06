»Avinor želi naše letalo uporabljati povsod po Norveški in širiti zavest o elektrifikaciji letenja. Njihov cilj je, da bi do leta 2040 lahko organizirali celoten interni prevoz ljudi na medmestnih razdaljah z električnimi letali,« je za STA povedala tiskovna predstavnica Pipistrela Taja Boscarol.

O tem, da je bil prvi polet električnega letala na Norveškem pomemben dogodek, po njenih besedah priča tudi dejstvo, da so za demonstracijski polet Alphe Electro za 15 minut ustavili ves promet na mednarodnem letališču v Oslu.

Na dogodku, ki mu je prisostvovalo kakih 300 ljudi, je bil prisoten tudi Tine Tomažič, direktor podjetja Pipistrel Vertical Solutions, ki skrbi za ves razvoj in raziskave znotraj skupine Pipistrel.

Avinor želi prevlado električnih letal

Norveško državno podjetje Avinor, ki upravlja z večino javnih letališč v državi, želi, da Norveška postane prvi trg, na katerem bi električni zrakoplovi prevzeli glavni tržni delež. Cilj je elektrifikacija celotnega lokalnega zračnega prometa do leta 2040.

V ajdovski družbi so prepričani, da imajo Pipistrelova letala z odličnimi letalnimi karakteristikami - velik vzgon in malo upora, kar omogoča letenje tudi z malo energije na primernih medmestnih razdaljah za tovrstne cilje - pri teh načrtih veliko prednost.

Norveška, sicer največji izvoznik nafte in plina v Zahodni Evropi, je sklenila, da bo do leta 2030 zmanjšala izpuste CO2 za 40 odstotkov. Že sedaj je skoraj polovica novih avtomobilov, prodanih v državi, električnih.

Pipistrelovo električno letalo Alpha Elektro ima motor z močjo okoli 50 kilovatov in baterije za samo 21 kilovatnih ur. Kljub temu je to dovolj, da letalo leti eno uro (s pol ure rezerve). S prilagojeno polnilnico se ga lahko spet hitro napolni. Ker se cene goriva konstantno zvišujejo, elektrika pa ima nizke cene, lahko takšno električno letalo zniža stroške šolanja za pilota tudi do 70 odstotkov in to brez emisij CO2.