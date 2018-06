Marsikdo je močno občutljiv na visoke temperaturne spremembe, ki jih ustvarijo klimatske naprave, zaradi katerih hitro staknemo prehlad. Pogoste so tudi alergijske reakcije zaradi prašnih delcev, ki se nabirajo v klimatskih napravah. Zaradi vsega naštetega se marsikdo klimatskim napravam raje izogne. Ker pa je poleti v številnih domovih preprosto prevroče, potrebujemo osvežitev. To nam lahko prinesejo ventilatorji, ki poskrbijo za prijetno ozračje z razprševanjem hladnega zraka. Postavimo jih lahko na poljubno mesto, kjer nas ne motijo in jih usmerimo v želeno smer. Na učinek ni treba čakati, saj delujejo takoj.

Dizajn priznanih oblikovalcev Priznana švicarska znamka Stadler Form, ki izdeluje vrhunske ventilatorje, čistilnike, vlažilnike in osvežilnike zraka, prav vse izdelke ustvari skupaj s priznanimi oblikovalci. Tako je tudi s privlačnim ventilatorjem Otto, ki je izdelan iz pravega bambusa, ventilatorjem Q oblikovalca Carla Borerja, ki je že skorajda umetniško delo, in z ventilatorjem Charly, katerega dizajn spominja na turbino letala. Ventilatorji Stadler Form so tako estetskega videza, da opremi doma dajo dodano vrednost, hkrati pa služijo svojemu namenu na najvišji ravni.