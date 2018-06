Pokončni sesalnik z ekstremno sesalno močjo Presenetljivo zmogljiv pokončni sesalnik VS6000 s svojim 160-vatnim motorjem prinaša ekstremno moč sesanja, trikrat večjo od standardnih modelov. 21,6-voltna litij-ionska baterija prav tako neprekinjeno deluje do 60 minut. S posebno obliko za lažje rokovanje pa uporabniku omogoča bistveno lažje gibanje in čiščenje s kar najmanj napora. Krtača, vrtljiva za 180 stopinj, se natančno obrača okoli ovir, medtem ko njena velika kolesca zagotavljajo mirnejše in stabilnejše gibanje. Pokončni sesalnik VS6000 je opremljen z opremo za sesanje ter čiščenje parketov in preprog, ki je vgrajena v ročico. Hitro lahko preklopite na najuporabnejši pripomoček brez zapravljanja časa z iskanjem in nameščanjem, zato lahko izkoristite prednosti hitrega in neprekinjenega čiščenja.

Hladilnik z več prostora in več možnostmi Samsung, ki ga vodi estetsko minimalistično načelo, je razvil eleganten hladilnik, ki vključuje vse najnovejše trende in zadovoljuje potrebe sodobnih uporabnikov. Hladilnik RS8000 ima brezhiben in minimalističen videz ter čudovito plosko obliko vrat s skritimi ročaji, ki ga dopolnjujeta eleganten zaslon ter enota z vodo in ledom. Najnovejši stilni hladilnik združuje vse, kar potrebujete za prijetno bivanje v domu. Zahvaljujoč tehnologiji SpaceMax TechnologyTM, ki ustvarja dodano notranjo kapaciteto brez povečanja zunanjih mer hladilnika, prinaša več prostora za shranjevanje živil – na voljo je kar 617 litrov prostornine, brez kompromisov. Hladilnik s tehnologijo Twin Cooloing PlusTM preprečuje mešanje vonja in zagotavlja neverjetno svežino, ki sadje in zelenjavo z optimalno vlažnostjo ter ločenim hlajenjem ohranja sveže kar dvakrat dlje. Hladilni zračni tokovi pihajo skozi več odprtin na vsaki polici. Zrak v zamrzovalniku ostaja suh, medtem ko je v hladilniku vlažen. Ločeni zračni tokovi zagotavljajo enakomerno hlajenje po vsem hladilniku in hitro obnovitev ustrezne temperature tudi po odpiranju vrat.

Nova generacija pralnih strojev Z novo generacijo Samsungovih pralnih strojev, ki jih odlikuje revolucionarna tehnologija QuickDrive, boste razpolovili čas pranja in podvojili čas zase. 61-centimetrski pralni stroj porabi kar 35 odstotkov manj časa za pranje perila v primerjavi z običajnimi pralnimi stroji. Izjemno zmogljivost pralnega stroja omogoča edinstvena tehnologija QuickDrive, ki skrajša čas pranja do 50 odstotkov in porabo energije do 20 odstotkov ob enaki učinkovitosti pranja. Njegov edinstveno oblikovan boben Q-Drum je sestavljen iz »glavnega bobna« in »plošče na zadnji strani«, ki se vrtita neodvisno, kar zagotavlja dinamično gibanje perila ter hitrejše, učinkovitejše in nežnejše pranje. Tako hitro, nežno in temeljito odstrani umazanijo in zagotovi intenziven ter celovit cikel pranja, ki traja 35 odstotkov manj časa kot pri drugih pralnih strojih. Pranje je zdaj končano že v 39 minutah.