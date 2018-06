Okrožno sodišče v Celju je v torek sklenilo, da so izpolnjeni pogoji za prenos lastninske pravice na nepremičninah, ki predstavljajo nedokončan šestnadstropni stanovanjsko-poslovni objekt na Dalmatinovi ulici, na družbo Zlata hiša. Ta je namreč poravnala kupnino v višini 4,752 milijona evrov brez davka oz. 5,475 milijona evrov z davkom, kaže v torek na spletni strani Ajpesa objavljen sklep sodišča.

Madarić je konec februarja letos za STA povedal, da bo gradnja za dokončanje objekta stekla takoj, ko bo postopek nakupa formalno zaključen, in da bo stavba zgrajena v okviru obstoječega gradbenega dovoljenja z manjšimi lepotnimi popravki fasade.

Doslej zgrajen del drugega nadstropja

Po veljavnem gradbenem dovoljenju bo v objektu s tremi kletmi, pritličjem, šestimi nadstropji in mansardo 14 nadstandardnih stanovanj, 11 poslovnih prostorov in 85 parkirnih prostorov. Doslej so bile zgrajene kletne etaže, pritličje ter prvo in del drugega nadstropja.

Mandarić je februarja pričakoval, da bi se lahko gradnja nadaljevala maja in da bi bila lahko stanovanja končana poleti prihodnje leto.

Mandarić, med drugim tudi predsednik Nogometnega kluba Olimpija, bo večji del kupnine sicer dobil povrnjene, saj je bil v stečaju družbe Hiša 8 na tem premoženju prvi ločitveni upnik. Terjatve je prek svojega podjetja MM Investicije kupil od družbe TCK.