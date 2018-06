Predsednik republike bo lahko pogovore s poslanskimi skupinami opravil, ko bodo vse ustanovljene in bodo imenovale svoje vodje. Ti postopki naj bi se v vseh poslanskih skupinah končali danes, ko bosta svoje vodje imenovali še poslanski skupini Levica in SAB, ostale so to naredile že v torek.

Tonin je v izjavi medijem dejal, da je v minulih dneh opravil nekaj pogovorov, tudi z možnima mandatarjema - prvakom SDS Janezom Janšo in predsednikom LMŠ Marjanom Šarcem. Pahorja je obvestil, da ga je nekaj voditeljev poslanskih skupin prosilo, da morda s pogovori predsednik republike ne bi začel prehitro in bi imeli lahko dovolj časa za posvetovanje o mandatarju oz. sestavi koalicije.