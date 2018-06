Današnje najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Ponoči bo predvsem na vzhodu občasno deževalo.

V četrtek bo prevladovalo oblačno vreme z občasnim dežjem. Več padavin bo v vzhodnih krajih, na Primorskem pa bo večinoma suho s krajšimi obdobji sončnega vremena. Še bo pihal veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na obali do 20, najvišje dnevne od 17 do 20, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.