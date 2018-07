Najstarejši sin Slavka Avsenika ob svoji 60-letnici: Mlajši Avsenik bo ostal tudi v starosti

Slavko Avsenik mlajši je pred kratkim praznoval šestdeset let. V ponedeljek, 2. julija, bodo minila tri leta od smrti njegovega očeta Slavka Avsenika, ki je skupaj z bratom Vilkom ustvaril približno 1000 avtorskih melodij. »Johanna Straussa dvajsetega stoletja«, kot so ga na vrhuncu kariere poimenovali na tujem, so zaradi izjemnih glasbenih dosežkov leta 1979 uvrstili v leksikonsko publikacijo Who is who.