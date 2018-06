Nogometaši Švice Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka, ki imata korenine na Kosovu, in Stephan Lichtsteiner so bili zaradi geste ob proslavljanju golov oziroma zmage na petkovi tekmi svetovnega prvenstva v Rusiji proti Srbiji (2:1), ko so z rokami pokazali orla, ki je v grbu albanske zastave, finančno kaznovani. Prva dva bosta morala na račun Fife nakazati 8700, tretji pa 4300 evrov. Fifa namreč prepoveduje kazanje političnih simbolov in izražanje nacionalnih političnih čustev na tekmah.

Ker so bili denarno kaznovani zaradi izrekanja nacionalnih čustev, je trojica nemudoma dobila številne simpatije Albancev s Kosova in Albanije ter albanskih izseljencev, ki so v znak solidarnosti začeli z zbiranjem prostovoljnih prispevkov za albanske in švicarske nogometne junake.

Zgolj na spletni strani gofundme.com so za trojico v 24 urah zbrali skoraj 23.000 ameriških dolarjev, kar nanese približno 20.000 evrov. K zbiranju denarnih donacij je rojake pozval albanski premier Edi Rama in priložil tudi številko bančnega računa, na katerega lahko nakazujejo svoje prispevke.