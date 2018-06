Fraguas je majhna španska vas v hribih okoli 90 minut vožnje iz Madrida. Že vse od konca 60. let 20. stoletja je bila zapuščena, saj je tedaj španska vlada prebivalcem ponujala plačilo, da so se preselili v mesto, vas pa je španska vojska dolgo uporabljala kot poligon. Fraguas je le ena izmed neštetih zapuščenih španskih vasi. Ocenjujejo, da jih je skupno skoraj 3000. Večino jih je že preraslo rastlinje, nekaj jih je naprodaj za ceno malo boljšega avtomobila. Nekaj, podobno kot Fraguas, pa so jih ponovno obudili ekonavdušenci. Ena prvih takih vasi je bila Matavenero, vas, visoko v gorah Sierra de Ancares, tri ure hoda od najbližjega naselja. To vas so že v osemdesetih letih odkrili nemški popotniki in jo spremenili v ekovas. Zdaj v njej živi 60 ljudi, med njimi 12 otrok. Uredili so si obdelovalne površine, tako da so bolj ali manj samozadostni. Poleg tega imajo tudi mnogo skupnih površin, recimo malo savno, mini bazen oziroma bolj luknjo za kopanje, vaško ognjišče in malo trgovino, kjer prodajajo večinoma tobak, v vasi pa je tudi dovoljeno kajenje marihuane.

Podobni projekti nastajajo tudi zdaj. Nevladna organizacija Sembrando Tierras Altas denimo promovira ponovno naseljevanje vasi v regiji Tierras Altas de Soria, ki velja za najmanj poseljeno območje v Španiji in drugo najmanj poseljeno območje v Evropi. Do zdaj so od leta 2010 naselili dve zapuščeni vasi Armejun in Villarijo, naseliti pa nameravajo še vsaj dve.