Žvižgi po koncu tekme na stadionu Lužniki v Moskvi povedo, kaj so si mislili gledalci o tekmi med Francijo in Dansko. Ker je obema ekipama za napredovanje zadostoval remi, so gledalci videli malo dobrega nogometa. Na vsej tekmi ni bilo niti ene velike priložnosti. Devetinštiridesetletni francoski selektor Didier Deschamps je spočil kar šest igralcev za tekmo osmine finala, očitno pa je skrival tudi nekatere taktične različice. Francozi so imeli žogo več v svoji posesti, a so igrali le toliko, kot je bilo potrebno za potrditev prvega mesta v skupini. Le dvakrat so nevarneje streljali na gol danskega vratarja Kasperja Schmeichla.

»Izpolnili smo glavni cilj, da v osmino finala gremo s prvega mesta. Logično je, da tekma ni bila razburljiva, ker so bili tudi Danci zadovoljni z remijem. Čeprav je bila danska obramba zelo dobra, smo vseeno imeli nekaj možnosti za zadetek. Nobene potrebe pa ni bilo, da bi kar koli tvegali. Kar je bilo najbolj očitno predvsem v zadnjih petnajstih minutah, s čimer so se strinjali tudi Danci. Zakaj bi si komplicirali življenje na turnirju, kot je svetovno prvenstvo, kot se je to zgodilo Nemcem in Špancem. Vse ekipe so telesno odlično pripravljene in dobro organizirane. Mi se moramo pripraviti za naslednje izzive,« je bil zgovoren selektor Francije Didier Descahmps.

Danci so igrali še bolj preračunljivo in imeli še manj napadalnih ambicij od Francozov. Predvsem so pazili, da ne prejmejo gola, in bili povsem pomirjeni, ko so iz Sočija prišle novice o vodstvu odpisanega Peruja proti Avstraliji. Avstralci bo za napredovanje v osmino finala potrebovali zmago in poraz Danske, a so bili daleč od uresničitve, da bi izpolnili vsaj svoj del naloge. Peru je bil učinkovitejši in dosegel prvo zmago po 40 letih na svetovnih prvenstvih. Vodilni zadetek Carrilla je bil prvi perujski po 32 letih na mundialih.

»Zmaga po dveh porazih je zelo lep rezultat. To je velik dosežek mojih igralcev, ki so se hitro naučili, kako se pobrati po neuspehih. Z zmago so nagradili tudi vse navijače, ki so nas prišli podpirat na stadione, na katerih smo igrali,« je poudaril vidno vesel selektor Peruja Ricardo Gareca.

Iran – Portugalska 1:1 (0:1) Skupina B, 3. krog. Strelca: 0:1 Quaresma (45), 1:1 Ansarifard (93/11 m). Arena Mordovia v Saransku, gledalcev 41.685, sodnik: Caceres (Paragvaj), rumeni kartoni: Hadžsafi, Sardar; Raphael, Quaresma, Ronaldo, Cedric. Iran: Beiranvand, Ramin, Hoseini, Pouraligandži, Hadžsafi (od 56. Mohamadi), Ezatolahi (od 76. Ansarifard), Džahanbahš (od 70. Ghoddos), Omid, Mehdi, Amiri, Sardar, selektor: Queiroz. Portugalska: Rui Patricio, Raphael, Fonte, Pepe, Cedric, Adrien, William, J. Mario (od 84. Moutinho), Quaresma (od 70. Bernardo), Ronaldo, Andre Silva (od 96. Guedes), selektor: Santos. Igralec tekme: Ricardo Quaresma (Port). Streli v okvir gola: 2:4, mimo gola: 5:7, blokirani streli: 1:3, streli v vratnico: 0:0, koti: 1:5, prepovedani položaji: 1:1, prekrški: 16:10, vse podaje: 199:592, točne podaje: 132:523, točnost podaj (v odstotkih): 66:88, pretečeni kilometri: 93:89, posest žoge (v odstotkih): 33:67.

Španija – Maroko 2:2 (1:1) Skupina B, 3. krog. Strelci: 0:1 Butaib (14), 1:1 Isco (19), 1:2 En Nesiri (81), 2:2 Iago Aspas (91). Stadion Kaliningrad, gledalcev 33.973,sodnik: Irmatov (Uzbekistan), rumeni kartoni: El Ahmadi, Da Costa, Amrabat, Busufa, El Kajui, Hakimi. Španija: De Gea, Carvajal, Pique, Ramos, Jordi Alba, Sergio, Thiago (od 74. Asensio), Isco, Silva (od 84. Rodrigo), Iniesta, Diego Costa (od 74. Iago Aspas), selektor: Hierro. Maroko: El Kajui, Hakimi, Sais, Da Costa, Dirar, Busufa, El Ahmadi, Belhanda (od 63. Fadžr), Ziječ (od 85. Buhaduz), Amrabat, Butaib (od 72. En Nesiri), selektor: Renard. Igralec tekme: Iago Aspas (Španija). Streli v okvir gola: 4:3, mimo gola: 11:2, blokirani streli: 1:1, streli v vratnico: 0:0, koti: 7:1, prepovedani položaji: 1:1, prekrški: 5:17, vse podaje: 762:248, točne podaje: 694:207, točnost podaj (v odstotkih): 91:83, pretečeni kilometri: 103:111, posest žoge (v odstotkih): 68:32.

Skupina B 1. krog: Maroko – Iran 0:1, Portugalska – 3:3, 2. krog: Portugalska – Maroko 1:0, Iran – 0:1, 3. krog: Iran – Portugalska 1:1, Španija – Maroko 2:2. 1. Španija 3 1 2 0 6:5 5 2. Portugalska 3 1 2 0 5:4 5 3. Iran 3 1 1 1 2:2 4 4. Maroko 3 0 1 2 2:4 1

Skupina C 1. krog: Francija – Avstralija 2:1, Peru – Danska 0:1, 2. krog: Danska – Avstralija 1:1, Francija – Peru 1:0, 3. krog: Avstralija – Peru 0:2, Danska – Francija 0:0. 1. Francija 3 2 1 0 3:1 7 2. Danska 3 1 2 0 2:1 5 3. Peru 3 1 0 2 2:2 3 4. Avstralija 3 0 1 2 2:5 1

Avstralija – Peru 0:2 (0:1) Skupina C, 3. krog. Strelca: 0:1 Carrillo (18), 0:2 Guerrero (50). Stadion Fišt v Sočiju, gledalcev 44.073, sodnik: Karašev (Rusija), rumeni kartoni: Jedinak, Arzani, Rogić, Milligan; Yotun, Hurtado. Avstralija: Ryan, Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich, Jedinak, Mooy, Leckie, Rogić (od 72. Irvine), Kruse (od 58. Arzani), Jurić (od 53. Cahill), selektor: Van Marwijk. Peru: Gallese, Advincula, Ramos, Santamaria, Trauco, Tapia (od 63. Hurtado), Yotun (od 46. Aquino), Carrillo (od 79. Cartagena), Cueva, Flores, Guerrero, selektor: Gareca. Igralec tekme: Andre Carrillo (Peru). Streli v okvir gola: 2:3, mimo gola: 7:1, blokirani streli: 5:0, streli v vratnico: 0:0, koti: 8:3, prepovedani položaji: 3:1, prekrški: 13:12, vse podaje: 567:416, točne podaje: 474:324, točnost podaj (v odstotkih): 83:77, pretečeni kilometri: 105:100, posest žoge (v odstotkih): 53:47.