Možna mandatarja čakata na predsednika republike

Po današnjem srečanju predsednika države Boruta Pahorja in predsednika parlamenta Mateja Tonina bo znano, kdaj se bo Pahor z vodji poslanskih skupin pogovoril o mandatarju za sestavo vlade. Janševi so predlog koalicijske pogodbe že spisali, Šarčevi naj bi to storili do prihodnjega tedna.