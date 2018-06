Andy Murray je zaščitni znak Britancev, predvsem v mesecu, ko potekajo teniški turnirji na travi. Škot se ubada s poškodbami, zato je bil dolgo časa odsoten s teniških igrišč. Sredi avgusta lani je bil še prvi igralec sveta, trenutno je na 156. mestu. Prejšnji teden je prekinil tekmovalni post ter se udeležil turnirja v Londonu, kjer je moral v prvem krogu priznati premoč Avstralcu Nicku Kyrgiosu. Ta teden nastopa v Eastbournu, kjer je bil na začetku uspešnejši. Gladko s 6:1 in 6:3 boljši od Stana Wawrinke, ki se prav tako prebija po trnovi poti po poškodbi. Še lani sta se Wawrinka in Murray pomerila v polfinalu Rolanda Garrosa, ko sta na svetovni lestvici zasedala prvo in tretje mesto. Dobro leto kasneje sta se v prvem krogu Eastbourna pomerila 156. in 225. igralec sveta.

»Če bom lahko tekmoval na wimbledonskem turnirju, bom z veseljem nastopal, če ne, pač ne. Veliko bo odvisno od tega, kako se bom počutil po turnirju v Eastbournu,« odgovarja Andy Murray, dvakratni zmagovalec najprestižnejšega angleškega turnirja ter olimpijskega turnirja v Londonu leta 2012. »Lahko se zgodi, da bom še v petek igral triurni dvoboj, ki me bo toliko izčrpal, da ne bom mogel igrati že naslednji dan, kaj šele na Wimbledonu. Stvari so za zdaj povsem nepredvidljive. Toda najsrečnejši sem, da trenutno igram,« pravi Murray, ki ga danes v drugem krogu travnatega turnirja čaka nov izziv. Pomeril se bo namreč s Kylom Edmundom, drugim nosilcem turnirja, ki v času Murrayjeve odsotnosti skrbi, da otoški tenis občasno doživi kakšen rezultatski preblisk.

Izjemni Marin Čilić Kako se stvari v letu dni obrnejo, je konec prejšnjega tedna občutil Marin Čilić. Hrvat je namreč za zmago v Queensu v finalu nad Novakom Đokovićem rešil zaključno žogico v drugem nizu, preden je v najdaljšem finalu v zgodovini londonskega turnirja strl odpor Srba. Hrvat igra odličen tenis, ki ga uvršča med glavne favorite za osvojitev Wimbledona. Lani je denimo izgubil finale v Queensu, potem ko proti Špancu Felicianu Lopezu ni izkoristil zaključne žogice. Tri tedne kasneje je moral v wimbledonskem finalu priznati premoč Švicarju Rogerju Federerju. Čilić je leto kasneje boljši igralec in zrel za naskok na wimbledonski vrh. Tudi zato, ker se zdi Roger Federer na travi premagljiv. Zmaga Hrvata Borne Čorića v finalu Halleja proti Rogerju Federerju je pred Wimbledonom dvignila apetite številnih najboljših teniških igralcev.