Festival Celjski grad so odprli minuli petek s koncertom filmske glasbe, v petek, 29. junija, pa bo na gradu gostovala kultna slovenska zasedba Laibach. Prvi trije dnevi v juliju bodo namenjeni filmski produkciji, saj bo Mestni kino Metropol v treh zaporednih večerih predstavil novo komedijo z naslovom Ti loviš!, dokumentarni film o slavni pevki Whitney Houston in srhljivko z naslovom Podedovano zlo.

Na Stari grad se že tretje leto zapored vrača muzikal Veronika Deseniška, vseslovenska uspešnica, ki sta jo spisala celjski skladatelj Leon Firšt in najbolj plodovit slovenski pisec besedil za muzikale Janez Usenik. Predstave, ki jih bo z Evo Černe v naslovni vlogi izvedel ansambel z več kot 60 pevci, igralci, plesalci in glasbeniki, si je v preteklih sezonah ogledalo že več kot 17.000 ljudi. Letos bo predstava na sporedu v soboto, 30. junija, in 7. julija.

Sklepni del festivala bo sicer v petek, 6. julija, ko bodo na gradu izvedli slavno Orffovo mojstrovino Carmina Burana, v kateri bo sodelovalo okoli 130 pevcev raznih zborov iz Celja in okolice, zbranih okoli profesionalnega zbora Slovenske filharmonije. Ritem Carmine Burane pa bo v rokah osemčlanske zasedbe Slovenskega tolkalnega projekta, dveh pianistk in opernih pevcev solistov. Spektakularno glasbeno delo bodo dopolnili videoprojekcije Staneta Špegla in pirotehnični učinki. Prevoz na dogodke na Starem gradu je brezplačen.