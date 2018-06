Eden tistih, ki je imel ogromno zaslug za to, da je Slovenija septembra lani postala evropski prvak, je zagotovo Aleksej Nikolić. Triindvajsetletni Postojnčan je po tem, ko sta v finalu na klopi zaradi poškodb ostala Goran Dragić in Luka Dončić, več kot uspešno poveljeval igralcem na parketu, ki so na koncu prišli do zgodovinskega uspeha. Od zlatega 17. septembra Nikolić za izbrano vrsto ni več nastopil, saj mu evroligaški Bamberg tega ni dovolil. Organizator igre je tako izpustil prve štiri kvalifikacijske tekme za svetovno prvenstvo, kjer je Slovenija vknjižila zmagi in poraza. Pred pomembnima zadnjima obračunoma je Nikolić znova del reprezentance. »Izjemno sem zadovoljen, da bom lahko računal nanj. Gre za igralca, ki v igri ne niha veliko in zato soigralcem na parketu vliva mirnost. Hkrati imamo v moštvu ostale organizatorje igre, ki gojijo drugačen slog, kar je odlična mešanica,« je vesel selektor Rado Trifunović.

Pripravljen prevzeti breme

Čeprav so Luka Rupnik, Matic Rebec in tudi Žan Mark Šiško v dosedanjem delu kvalifikacij za evropsko prvenstvo opravili solidno delo, se je odsotnost Alekseja Nikolića vsekakor poznala. Organizator igre, ki je navajen košarke na najvišji ravni, saj je z Bambergom nastopal v evroligi, je na evropskem prvenstvu dokazal, za kako kakovostnega posameznika gre. Ravno zaradi odličnih odnosov, ki vladajo v reprezentanci, je zadnje štiri tekme stežka spremljal po televiziji. »Po takšnem uspehu si želiš biti z ekipo vsakič, ko je to mogoče, in igrati naprej. Iz takšnih in drugačnih razlogov to preprosto ni bilo mogoče. A to je zdaj preteklost. Tu je že nova priložnost, da spet zaigramo skupaj in pokažemo igro, kot znamo,« je odločen Aleksej Nikolić, ki se zaveda, da ga nemudoma čaka vloga prvega organizatorja igre. »Pripravljen sem prevzeti breme, a ne čutim kakšnega posebnega pritiska. Glavno je, da bomo izpolnjevali želje selektorja Trifunovića. A s tem ne bo težav, saj smo tako naravnani.«

Slovenijo v četrtek ne čaka lahka naloga, saj v goste prihaja Španija, ki v kvalifikacijah še ne pozna poraza. Selektor Sergio Scariolo bo imel na voljo še nekoliko boljše moštvo kot na prvih štirih tekmah, a brez največjih zvezdnikov. Glavna novinca sta član NBA-moštva Denver Nuggets Juancho Hernangomez in Valencie Alberto Abalde. »Jasno je, da nas ne čaka lahko delo. Na tekmi v Burgosu smo bili blizu, a so Španci vseeno nadzorovali potek tekme. So pa zagotovo premagljivi, kar nam vliva motivacijo in dodatno željo, da jih ob podpori navijačev spravimo na kolena,« sporoča Nikolić, ki ga čaka težak boj z Joaqinom Colomom, ki je postal motor pomlajene reprezentance Španije. »Colom je eden tistih, na katerega se bomo posebej pripravili. Poskušal ga bom kar se da omejiti, a ključ bo v moštveni obrambi.«