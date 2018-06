Proslavljanje zadetkov na svetovnih prvenstvih že od nekdaj velja za eno izmed najprijetnejših opravil nogometašev. Izbruh čustev, ki jih povzroči žoga v nasprotnikovi mreži, velikokrat pripelje do nepozabnih in včasih tudi spornih trenutkov. Prav nič drugače ni niti na letošnjem mundialu.

V to rubriko zagotovo spada veselje italijanskega vezista Marca Tardellija, ki je v finalu svetovnega prvenstva leta 1982 proti Zahodni Nemčiji po zadetku s stisnjenimi pestmi stekel na svojo polovico in se drl »gol!«, medtem pa so po njegovih licih lile solze sreče. Takšno proslavljanje je še danes znano kot »Tardellijev krik«. Povsem drugače je dvanajst let pozneje zadetek v mreži Grčije proslavil Nigerijec Finidi George, ki je stekel h kotni zastavici, kjer se je postavil na vse štiri in oponašal psa, ki opravlja malo potrebo. Da so svetovna prvenstva očitno res prava priložnost za unikatno proslavljanje, sta dokazala še Danec Brian Laudrup leta 1998 – po izenačujočem golu proti Braziliji se je ulegel ob rob igrišča in se pretvarjal, da je na plaži – in Nigerijec Julius Aghahowa leta 2002, ki je gol proti Švedski proslavil s kar sedmimi premeti.