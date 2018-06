Največ pozornosti bo danes namenjene tekmi skupine E med Srbijo in Brazilijo. Temu pritrjuje tudi velikansko zanimanje medijev, saj bo obračun na stadionu Spartaka v Moskvi spremljalo 600 novinarjev, 250 športnih komentatorjev in prav toliko fotografov.

Skupina F, Južna Koreja – Nemčija, danes ob 16. uri V igri za napredovanje so v skupini F prav vse reprezentance. Tudi Južna Koreja, čeprav še ni osvojila točke. A pred bojevitimi Azijci je misija nemogoče, saj morajo za uvrstitev med 16 najboljših reprezentanc premagati svetovne prvake Nemce, ob tem pa upati na zmago Mehičanov nad Švedi. Da so Južni Korejci pred skoraj nepremagljivo oviro, pravi tudi zgodovina. Z Nemčijo so se na svetovnem prvenstvu pomerili dvakrat (1994 in 2002) in obakrat izgubili. Tudi sicer Nemci proti azijskim vrstam na mundialih ne izgubljajo, saj so doslej dobili vseh pet tekem, na katerih so skupno zabili kar 19 golov. Po srečni zmagi nad Švedi v nemškem taboru dihajo lažje, a s prikazanim na turnirju ne morejo biti zadovoljni. Po mnenju nemških medijev je bil ena redkih svetlih točk dvoboja proti Skandinavcem Timo Werner. Dvaindvajsetletnik je v drugem polčasu mesto v napadu prepustil Mariu Gomezu, sam pa se je pomaknil na levo krilo in odigral eno boljših partij v dresu reprezentance. Selektor Joachim Löw bo zato podobno potezo bržkone povlekel tudi proti Južnim Korejcem. Verjetni postavi – Južna Koreja: Hyun Woo, Yong, Young Gwon, Hyun Soo, Chul, Hee Chan, Ja Cheol, Woo Young, Seung Woo, Jae Sung, Heung Min, Nemčija: Neuer, Kimmich, Sule, Hummels, Hector, Gundogan, Kroos, Muller, Reus, Werner, Gomez.

Skupina F, Mehika – Švedska, danes ob 16. uri Bilo bi krivično, a Mehičani se lahko ob morebitnem porazu proti Švedom in uspehu Nemcev kljub dvema zmagama od svetovnega prvenstva poslovijo predčasno. Da bi proti Švedski odigrali s pol moči, ne pride v poštev. Posebno, ker lahko o potniku za osmino finala odloča razlika v golih. »Iskreno povedano, pred tekmo s Švedsko ne preračunavamo. Že od začetka je bil naš cilj osvojitev prvega mesta v skupini,« zatrjuje mehiški vratar Guillermo Ochoa. Ob tem dodaja: »Vem le, da se ob zmagi naša pot na prvenstvu nadaljuje.« Pri njihovih današnjih nasprotnikih je imel v teh dneh zahtevno nalogo selektor Janne Andersson, saj je bilo psihološko stanje njegovih igralcev po sobotnem porazu proti Nemcem daleč od idealnega. »Takoj po porazu je bilo vzdušje v slačilnici zelo depresivno. Zlomili smo se,« je priznal švedski napadalec Marcus Berg. Za reprezentanci bo to sicer že deseti medsebojni obračun, a šele drugi na svetovnih prvenstvih. Prvič sta se na tekmovanju srečali leta 1958, ko je bila z izidom 3:0 boljša Švedska. Začetni postavi – Mehika: Ochoa, Gallardo, Moreno, Salcedo, Alvarez, Guardado, Herrera, Layun, Lozano, Chicharito, Vela, Švedska: Olsen, Lustig, Lindelof, Granqvist, Augustinsson, Claessen, Larsson, Ekdal, Forsberg Toivonen, Berg.

Skupina E, Srbija – Brazilija, danes ob 20. uri Brazilci so pred prihodom v Rusijo na 21 tekmah izgubili le enkrat, ob tem zabili 47 golov in jih prejeli le pet. Ob tako izjemni statistiki je jasno, da po remiju s Švicarji in srečni zmagi nad Kostariko visokih pričakovanj niso upravičili. Pohvale za svojo predstavo si je prislužil le Philippe Coutinho, ki je poleg dveh zadetkov tudi Brazilec z največ pretečenimi kilometri na prvenstvu (22,1 kilometra). Velik dolžnik ostaja Neymar. Za najdražjega nogometaša na svetu se pogosto zdi, da je bolj kot na doseganje zadetkov osredotočen na izsiljevanje prekrškov, čemur pa sodniki ob pomoči sistema VAR v Rusiji ne nasedajo tako pogosto kot v ligi prvakov ali francoskem prvenstvu. Zaradi tega je postal tarča posmeha celo v domovini. Eden od lokalov v Riu de Janeiru si je namreč že izmislil pivsko igro, s katero bo na tekmi proti Srbiji gostom ob vsakem padcu zvezdnika častil rundo. Kljub temu vpliva, ki ga ima nogometaš na igro svojega moštva, ne gre podcenjevati. Ne nazadnje je bil na zadnjih 17 tekmah neposredno udeležen pri 18 golih Brazilije. »Videli ste, da so Hrvati premagali Argentino. Doslej niti eden od favoritov ni imel lahkega dela. Smo Srbi, za nas nič ni nemogoče,« je pred tekmo samozavesten srbski napadalec Aleksandar Mitrović. Njegovi ekipi bi osmino finala prinesla zmaga, a tudi točka bo dovolj, če Kostarika premaga Švico.