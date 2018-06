Somrak bogov

Sobotna tekma drugega kroga na svetovnem prvenstvu je nemški nogometni reprezentanci resda prinesla zmago in tri točke, vendar nihče ne zares ne ve, kaj ta zmaga pravzaprav pomeni. Razmere v skupini so takšne, da lahko napreduje – ali izpade – še vsaka od štirih reprezentanc, sama nemška igra pa še vedno ni bila takšna, da bi v današnjem zadnjem krogu obetala zanesljivo zmago in s tem napredovanje v izločilni del prvenstva. Je pa bolj ali manj gotovo, da bi se Joachim Löw, selektor, ki je nemško reprezentanco pred štirimi leti pripeljal do svetovnega naslova, ob morebitnem izpadu že po predtekmovanju ne glede na pogodbo poslovil. Ali moral posloviti.