Trenutno veljavni 128. člen statuta ljubljanske univerze določa, da mora študent po izgubi študentskega statusa storitve univerze poravnati glede na uradne stroškovne postavke cenika (tudi pripravo in zagovor zaključnega dela).

Predstavniki študentskega sveta pa so danes opozorili na mnenje študentov in nekaterih profesorjev, da trenutno določilo predvideva nedosegljive roke za dokončanje študija. Ti roki posegajo v kakovost študija tistih študentov, ki bi svoje zaključno delo končali po izgubi študentskega statusa, ocenjujejo.

Veljavnost tem je časovno omejena in je že to primeren ukrep za spodbujanje pravočasnega zaključevanja z možnostjo podaljšanja. Prav zaradi tega so v študentskem svetu pozvali vodstvo univerze k spremembi omenjenega člena statuta, ki bi stremela k dvigu kakovosti študija na univerzi in obenem omogočala študentom uspešno dokončanje študija brez dodatnih nepotrebnih stroškov.