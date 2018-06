Državo bi bilo treba dobro upravljati v interesu vseh državljanov, a so jo posamezniki »ugrabili« in politika se je podredila njihovim interesom. Kako? Pozicijski poslanci so, namesto da bi vlado, za katero stojijo lobiji, nadzorovali, postali njen glasovalni stroj. Že Slavoj Žižek je govoril o švicarskem modelu vladanja, po katerem državo vodijo bolj tehnokratsko. Da se tega ne da doseči čez noč, je jasno. Milan Brglez je pred nekaj leti dejal, da bi SMC potrebovala tri zaporedne mandate, da bi prišli do tega. Po prvem ne moremo niti zaslutiti, da je bil ta model vladanja njen cilj.

Bo še naprej vse ostalo pri starem? Se da vseeno kaj izboljšati? Preslikati del švicarskega modela? Andrej Cetinski (Dnevnik, 18. junij) predlaga oblikovanje velike koalicije vseh strank, brez SDS, ki bi ji izmenično predsedovali njihovi vodje, vsak po eno leto. Čeprav je ideja dobra, v sedanji situaciji ne pride v poštev: osem strank, osem predsednikov bi pomenilo osem let vladanja. Strinjam se z naštetimi prednostmi tehnične vlade. Poleg tega bi javnost gotovo bolj zaupala strokovnosti ministrov, pa tudi ideološke razprtije bi manj prišle na dan. A možnosti zanjo so verjetno res majhne. Nekateri pravijo, da je njeno oblikovanje rezervirano za različne krizne razmere, in poudarjajo slabost, da strokovnjaki niso bili izvoljeni na volitvah in niso nikomur odgovorni.

Cetinski meni, da se politika kljub nezaupnici ne bo odrekla svojim interesom. Tudi s tem se strinjam, samo z razmerji v tej »aktualni nezaupnici« ne čisto. Cetinski: »Od desetih slovenskih volilnih upravičencev sta dva podprla 'zmagovalno' stranko SDS, trije so podprli preostale parlamentarne stranke, pet od teh desetih pa jih sporoča politiki, da ji ne zaupajo in si želijo drugačne demokracije.« Nista dva podprla stranke SDS, ampak malo več kot eden, in preostale stranke malo manj kot štirje.

S Tomažem Ogrinom (Dnevnik, 20. junij) pa se ne strinjam, da so stranke izgubile glasove zaradi izrekanja, da z Janšo ne bodo sodelovale. Menim, da je več ljudi ostalo doma prepričanih, da Janša tako ali tako ne bo mogel sestaviti vlade. Dialog je res osnova za vsako sožitje. Ampak Janša se je izoliral sam. Zakaj, lepo razloži Spomenka Hribar.

Polona Jamnik, Bled