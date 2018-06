Kolikokrat se vam je že zgodilo, da ste sedeli v sobi in vas pogled skozi okno ni razveselil, saj ste strmeli v sive stene sosednje hiše? Taki pogledi nam odvzamejo energijo. Zato je še kako pomembno, da nam pogled na vrt, če ga le imamo, energijo vrne. Kot rečeno – ne le delo na vrtu, tudi le pogled na vrt človeka poživi. Mojstri feng šuja, starodavne kitajske umetnosti vnašanja energij v prostor, vedo, da je treba tudi vrt urediti po teh načelih. Na vrtu se ustvarja energija, ki določa energijo tudi znotraj hiše.

Za ureditev vrta po načelih feng šuja si moramo najprej ogledati smer in strukturo vrta. Na vsako stran neba je treba postaviti po enega zaščitnika: na vzhod zmaja, na zahod tigra, na sever želvo in na jug feniksa. Ti nam bodo v oporo, zaščito, ponujali pa nam bodo tudi blagostanje. Nato je treba vrt opazovati z vseh strani, opazovati, kako se premika sonce in kam padajo sence, kje je vedno vlaga, kje so aktivna in pasivna območja vrta. Prav tako moramo vzeti v obzir, ali je vrt pred ali za hišo, saj ima prednji vrt drugačne zakonitosti kot zadnji. Najpomembnejši je na primer pretok energije do vhodnih vrat, zato mora biti ta predel prednjega vrta odprt, pot do vhodnih vrat pa izčiščena, le rahlo vijugasta, zasajena z zimzelenimi nižjimi rastlinami. Tako bo energija či imela prost pretok do hiše. Na prednjem delu vrta naj ne bi sadili dreves, ki bi se v prihodnosti lahko močno razrasla in zaprla pretok energije do vhoda in hiše.