Parmidžana

Potrebujemo 900 g jajčevcev (lahko uporabimo tudi bučke ali kombinacijo obojega), 3 velike okusne paradižnike, 400 g paradižnikovih pelatov oziroma paradižnika v koščkih, 120 g zrele (suhe) mocarele, 60 g rikote, 60 g parmezana, ekstra deviško oljčno olje, morsko sol, 4 stroke česna, šopek sveže bazilike.

Pečico segrejemo na 180 °C. Jajčevce očistimo, posušimo in neolupljene podolžno (ali na kolesca) narežemo na pol centimetra debele rezine. Narezane zložimo v dva pekača, obložena s papirjem za peko. Vsako rezino po obeh straneh namažemo z oljem. Pekača za pol ure porinemo v segreto pečico. Medtem pripravimo paradižnikovo omako. Pločevinko s pelati odpremo in paradižnike z nožem sesekljamo. Če uporabimo paradižnik v koščkih, nam je to opravilo prihranjeno. Vse skupaj nalijemo v globljo ponev. Sveže paradižnike dokaj drobno sesekljamo in stresemo k preostalim v ponev. Dva stroka česna olupimo, sesekljamo in dodamo v ponev. Baziliko osmukamo, potem pa približno 10 listov stresemo na paradižnik. Prilijemo žlico oljčnega olja, posolimo, pristavimo in pri srednji temperaturi kuhamo 20 minut. Vsebino ponve med kuhanjem večkrat premešamo. Kuhani omaki prilijemo še eno žlico oljčnega olja. Mocarelo grobo naribamo. Parmezan drobno naribamo. Preostala stroka česna olupimo in pretlačimo ter enakomerno vmešamo v nariban parmezan skupaj s še 10 lističi bazilike. Rikoto drobno narežemo in po potrebi odcedimo na papirnatih kuhinjskih brisačah. Pečene jajčevce vzamemo iz pečice. Pekač blago naoljimo in dno prekrijemo z malo paradižnikove omake. Po njej rahlo prekrivno (kakor strešnike) zložimo plast pečenih jajčevcev (ali bučk). Po jajčevcih posujemo polovico naribane mocarele in rikoto. Na vse skupaj nalijemo tretjino paradižnikove omake. Omako posujemo s tretjino parmezana, potem pa ves postopek ponovimo še enkrat. Zadnji sloj naj bodo jajčevci in paradižnikova omaka. Posujemo s preostalim parmezanom in za 40 minut porinemo v segreto pečico. Ko pekač vzamemo iz pečice, jed nekoliko ohladimo, najbolje do mlačnega, nato jo narežemo in kot glavno jed ponudimo z dobro sezonsko listnato solato. Ponekod rezino parmidžane na krožniku podložijo s špageti ali ob njej ponudijo pečeni krompir.