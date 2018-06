Klub Magnar Ben je v zadnji izdaji italijanskega kulinaričnega vodnika Best Gourmet za najboljši krožnik v regiji Alpe Adria, ki zajema države Italije, Avstrije, Slovenije in Hrvaške, razglasil brancinov karpačo iz gostilne Pikol v Rožni Dolini pri Novi Gorici. Pri vodniku Best Gourmet so za leto 2018 v znanem turističnem kraju blizu Benetk, v Jesolu, sicer podelil 15 posebnih priznanj. Slovenci so poleg družine Gašparin, ki že 35 let razvaja svoje goste v gostilni Pikol, dobili nagrado še za najgostoljubnejši sprejem gostov v gostilni, ki ga je prejela Flavia Kavčič iz gostilne Pri Lojzetu z Zemona, za najboljše vino z identiteto regije Alpe-Jadran pa Joško Gravner z Oslavja za svojo rebulo letnik 2009.

Od morskih globin do alpskih vrhov

Kot je povedal Maurizio Potocnik, glavni urednik tega italijanskega vodnika, je regija Alpe-Jadran edinstvena v svetu po zgodovinskih, kulturnih, naravnih, umetniških in gastronomskih značilnostih. Letos so pri vodniku Best Gourmet, ki ga Potocnik izdaja že 22 let, vanj zajeli 400 gostiln iz štirih držav, 32 jih je z vsega območja Slovenije. Izpostavljeni so še vrhunski pridelki iz globin morja do najvišjih planin Alp ter drugi izdelki iz regije in izbor vin. Potocnik je prepričan, da je njihov izbor morda še strožji, kot je izbor ocenjevalcev najslavnejšega vodnika Michelin, saj je njihova novinarska redakcija na področju kulinaričnih vodnikov trenutno največja v Italiji. Samo s področjem Alpe Adria se ukvarja 16 ocenjevalcev. Tudi zato prejemnikom nagrad te veliko pomenijo.

Tadej Gašparin je povedal, da dotični brancinov krožnik v družinski gostilni pripravljajo že od leta 1983 v povsem nespremenjeni izvedbi. »Pred 30 leti so bile surove ribe precejšen tabu, ki smo ga uspešno razbili. Ta karpačo je bil prvi ne samo v Sloveniji, temveč v vsej regiji. Avtor krožnika je oče Boris, zadnja leta pa za hišno specialiteto skrbiva z bratom Tarasom. Krožnik je sestavljen iz tankih brancinovih rezin, soka agrumov, kostanjevega medu, veliko oljčnega olja, mešanice dvajsetih poprov in dveh žlic sočnih pešk granatnega jabolka. Ta jed je pripravljena hitro, pripravimo jo pred gosti, kar je učinkovito, obenem pa ničesar ne skrivamo. Pomembne so vse sestavine, ključna pa je riba. Po neštetih slepih degustacijah vemo, da je bistvena njena svežina,« je po prejeti nagradi povedal Tadej Gašparin, ki ima za rezanje ribe pred vsakim gostom poseben voziček, brancini pa na krožnik »skačejo« iz ribogojnice s Kornatov.