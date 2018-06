Džin, zelen zaradi morja in moten zaradi izvirske vode

Jože Janežič - Cindi iz Celja je proizvajalec džina limbay, ki je postal prava slovenska nacionalna pijača. Ideja o lastnem džinu je nastala v Istri, ob Limskem kanalu, kjer so v Janežičevi počitniški hiši blizu Vrsarja nekega večera popivali vso noč. »Iz Zagreba sem takrat prinesel več steklenic različnega džina in jih podaril prijateljem iz Istre, ki redno prihajajo k meni na obisk in domače kranjske klobase. Ker smo pridno degustirali, na koncu ni ostalo nič in začeli so me zbadati, da sem slab gostitelj, ker mi je zmanjkalo džina. Takrat sem jim prisegel, da mi ga ne bo zmanjkalo nikdar več, ker ga bom začel proizvajati sam,« se spominja Janežič. Nato je šel v ZDA in pozabil na dogodek, ko se je vrnil v Istro, pa so ga začeli spraševati, kaj je z džinom, ki ga je obljubljal. »In potem sem ga naredil v šestih mesecih iz prave slovenske trme in ga poimenoval po Limskem kanalu, kjer se je ideja v zgodnjih jutranjih urah tudi porodila. Džin limbay.«