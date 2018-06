Pokrajino je zajelo nasilje, ko so leta 2016 vladne sile ubile Kamwina Nsapuja, vodjo plemena in vojaškega vodjo, ki se je uprl vladi predsednika Josepha Kabile. V nasilju sodelujejo milice, vojaki in policisti.

»Nekatere zlorabe, ki so jih zakrivile obrambne in varnostne sile, milica Bana Mura in milica Kamwina Nsapuja veljajo za zločine proti človečnosti in vojne zločine,« navaja preiskovalce francoska tiskovna agencija AFP.

Poročilo bodo svetu za človekove pravice predstavili prihodnji mesec.

V njem so preiskovalci obtožili tako člane vladnih sil kot milic, da so namenoma »sistematično in obširno« ciljali civiliste, med drugim so jih morili, pohabljali, posiljevali in spolno zasužnjevali.

Lani so med drugim v pokrajini našli številna množična grobišča. Zaradi nemirov v Kasaiju pa je glede na podatke rimskokatoliške cerkve življenje izgubilo že več kot 3000 oseb, razseljenih pa je okoli 1,4 milijona ljudi. Podatki so sicer stari že več kot mesec dni, kot opozarja AFP pa je težko dobiti aktualne podatke.

V poročilu ZN so sicer še opozorili, da se je od letošnjega leta okrepilo etnično motivirano nasilje med člani različnih skupin, kar pa je po njihovi oceni že zločin proti človečnosti. Preiskovalci so ob tem pozvali vlado predsednika Josepha Kabile, naj podpre razorožitev v regiji in vodi k spravi.

A mnogi dvomijo, da bo tovrsten poziv obrodil sadove. Veliko ljudi ga namreč obtožuje, da s svojim bojem za oblast, saj ni odstopil, ko mu je potekel mandat leta 2016, le še spodbuja kaos v DR Kongo, še piše AFP.