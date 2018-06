V Pesnici je bil poškodovan bankomat pri trgovini. »Prve ugotovitve kažejo, da je šlo za plinsko eksplozijo, ki je povzročila tudi nekaj materialne škode. V Lenartu pa so neznanci poškodovali bankomat, a so bili v nadaljevanju pregnani s kraja,« so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.

O dogodku so obvestili preiskovalnega sodnika in državnega tožilca, sami pa nadaljujejo z intenzivno kriminalistično preiskavo. Javnost naprošajo, da jim sporoči vse morebitne koristne informacije o dogodku.

Na začetku tega meseca so neznanci z eksplozijo poškodovali bankomat trgovine ob bencinskem servisu v Šentilju in iz njega odnesli denar.

Do podobnega dogodka je prišlo tudi na začetku maja v Krškem, ko so neznanci prav tako z eksplozijo poškodovali bankomat, nameščen na zunanji strani prodajalne, in odnesli denar.