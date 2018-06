Policija iz Dubrovnika je danes potrdila, da so v ponedeljek zjutraj na cesti pri Metkoviću nedaleč od meje z BiH ustavili 42-letnega policista, ki ni bil v službi, ter njegovo 36-letno sovoznico. V prtljažniku vozila so našli 48 zavojčkov, v katerih je bilo 51,6 kilograma marihuane.

Par je pristal v priporu v Dubrovniku s kazenskima ovadbama zaradi proizvodnje in prometa s prepovedanimi mamili, so potrdili na spletni strani dubrovniško-neretvanske policijske uprave.

Policisti v prostem času tudi taksisti

Konec prejšnjega tedna pa so na letališču Resnik pri Splitu razkrinkali dva splitska policista, ki sta zunaj delovnega časa in s svojima zasebnima avtomobiloma vozila potnike z letališča v Split, je poročal zagrebški novičarski spletni portal telegram.hr. Kot so dodali, so proti policistoma sprožili disciplinski postopek zaradi opravljanja ilegalnih taksi storitev.

Telegram je poročal, da so primer spremljali od velikonočnih praznikov, ko so se splitski taksisti in ostali prevozniki z dovolilnicami začeli pritoževati, da policisti v svojem prostem času ilegalno prevažajo potnike. Na ta način naj bi dnevno zaslužili več tisoč kun, glede na to, da so za prevoz z letališča Resnik do Splita zaračunavali po 300 kun (40 evrov).