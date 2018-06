Kot je dejal vodja eZdravja in eOskrbe v Telekomu Slovenije Peter Pustatičnik, je v tujini oskrba na daljavo precej razširjena. V Veliki Britaniji jo recimo uporablja več kot 16 odstotkov oseb, starejših od 65 let. V Sloveniji pa po njegovih besedah precej zaostajamo.

Storitev E-oskrbe, ki je na voljo pri Telekomu, koristi manj kot 300 ljudi. Prek detektorja, ki ga ima uporabnik na sebi, lahko pa tudi brez njega prek senzorjev, ki jih namestijo v uporabnikovem domu, v primeru padca zaznajo, da se oseba ne giblje. Aktivira se klic v asistenčni center, ki deluje 24 ur na dan, prek mobilne aplikacije pa se obvesti tudi svojce, da je nekaj narobe.

Da se za to možnost ne odloči več ljudi, Pustatičnik pripisuje predvsem nepoznavanju storitve. Nekatere pa vodi tudi razmislek, da te storitve ne potrebujejo. A kot opozarja, gre lahko za enkratne dogodke, kjer »ni popravnega izpita«; ob možganski kapi recimo so posledice, če se prizadetemu ne pomaga dovolj zgodaj, lahko usodne.

Pri odločitvi za storitev je pomembna tudi cena, ki je mnogi starejši z nizkimi pokojninami ne zmorejo. Po stroških priključnine v višini 61 evrov je za storitev treba odšteti 24,4 evra mesečno za osnovni oz. 36,6 evra za dražji paket.

Projekt želijo širiti s pomočjo Zdusa

Kot je dejal Pustatičnik, je predlog zakona o dolgotrajni oskrbi sicer predvideval, da bi lahko IKT-storitve za samostojnejše bivanje na domu financirali približno 37.500 ljudem, kar bi bil približno enak delež, kot se sofinancira v državah EU.

Trenutno je po njegovih besedah v teku projekt Varni in povezani na domu, ki ga Telekom izvaja z Zvezo društev upokojencev Slovenije (Zdus) in občinami; v projekt se jih je za zdaj vključilo 20. Skupaj z njimi bodo sofinancirali del cene storitve starejšim, ki sami tega ne zmorejo, pri čemer računajo na pomoč Zdusa, v katerem prek svoje mreže prostovoljcev v okviru projekta Starejši za starejše dobro poznajo razmere na terenu med starejšo populacijo.

Pustatičnik je sicer napovedal tudi storitev E-zdravje, ki bo omogočila spremljanje vitalnih funkcij uporabnikov na njihovem domu. »Nekdo, ki je na primer sladkorni bolnik in mora hoditi v referenčno ambulanto na merjenje krvnega sladkorja, bo lahko te meritve opravil doma. Meritev bo dobil njegov zdravnik in v primeru, ko bi se pokazala visoka odstopanja, ga bodo takoj poklicali in pravočasno obravnavali,« je pojasnil in dodal, da bi se s tem izognili primerom, ko se starejši zglasijo v zdravstveni ustanovi prepozno, zaradi prepočasnega ukrepanja tudi oslepijo ali pa jim morajo amputirati nogo. Storitev bo sicer na voljo za štiri vrste kroničnih bolezni.