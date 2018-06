Kot so danes sporočili s pravosodnega ministrstva, do izvršb prihaja kljub temu, da upniki ne razpolagajo z verodostojno listino, kot to določa zakon o izvršbi in zavarovanju.

Sistem izvršbe na podlagi verodostojne listine sicer predstavlja poenostavljeno in hitro sodno varstvo za terjatve, ki naj ne bi bile sporne, na način, da se izogne obravnavi v pravdnem postopku. Sistem je pospešil izvršilne postopke in zmanjšal tako upnikove stroške kot tudi stroške sodišč.

»V primeru spornosti terjatve pa dolžnik vloži ugovor in se postopek nadaljuje po pravilih pravdnega postopka. Pri tem je ključno, da je ta postopek namenjen samo upnikom, ki razpolagajo z verodostojno listino, in ne vsem upnikom s terjatvijo do dolžnika,« so pojasnili na ministrstvu.