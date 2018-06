Na Hrvaškem sta 22. in 25. junij državna praznika in prosta dneva, ki so ju v povezavi s koncem tedna za krajši dopust izkoristili tudi hrvaški turisti. Po podatkih sistema eVisitor, ki evidentira prijave nočitev turistov, so zabeležili približno 400.000 nočitev hrvaških gostov, kar je 17 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Prihodov hrvaških turistov je bilo okoli 71.000 oz. 31 odstotkov več kot med junijskima praznikoma lani.

Turistov iz drugih držav je bilo 550.000, kar je pet odstotkov več v enakem obdobju lani, ustvarili pa so 2,5 milijona nočitev oz. osem odstotkov več. Največ nočitev so ustvarili gostje iz Nemčije, na drugem mestu so bili hrvaški, na tretjem pa slovenski turisti. Sledili so turisti iz Poljske, Velike Britanije, Italije, Madžarske in Švedske. Hrvaška turistična skupnost podatkov o številu turistov po posameznih tujih državah ni objavila.

Največ gostov in nočitev so imeli v Istri, kamor je prišlo 164.000 turistov ali 9,9 odstotkov več kot lani. Ustvarili so nekaj več kot 826.000 nočitev, kar je 8,7 odstotka več kot v lanskem obdobju. Najbolj obiskana mesta so bila Rovinj, Dubrovnik, Poreč, Medulin in Umag.

Približno tretjina vseh nočitev je bila v zasebnih namestitvah, sledijo hoteli s 665.000 nočitvami in kampi s 589.000 nočitvami.