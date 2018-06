Fifa je argentinsko zvezo kaznovala s plačilom 90.000 frankov kazni zaradi nešportnega obnašanja navijačev, ki so na tekmi proti Hrvaški. Poleg tega, da so metali petarde, so tekmece obkladali s homofobnimi sporočili, na stadionu pa so napadli tudi skupino podpornikov hrvaške reprezentance. Tako visoko globo so zvezi izrekli tudi, ker so se argentinski reprezentanti po koncu tekme izognili novinarjem ter niso odgovarjali na njihovo vprašanja.

Hrvaška zveza pa je bila kaznovana zaradi sodelovanja hrvaških navijačev v pretepu. Ti so prav tako na igrišče metali različne predmete. Fifa je hrvaški zvezi izdala tudi opomin, kar pomeni, da jo lahko v primeru novih incidentov doleti že precej višja kazen.

Glo bi se ni izognila niti Srbska nogometna organizacija, ki bo sicer morala plačati 54.000 švicarskih frankov kazni zaradi neprimernih transparentov in sporočil, ki so jih izrekali njihovi navijači na tekmi s Švico. Zaradi komentarjev, ki sta jih po koncu tekme izrekla na račun sojenja, bosta v blagajno Fife 5000 frankov plačala tudi predsednik zveze Slaviša Kokeza in selektor Mladen Krstajić.

Nemška nogometna federacija DFB pa je svoja dva člana medijskega koordinatorja Ulija Voigta in vodjo urada Georga Behlaua suspendirala za eno tekmo, kar pomeni, da bosta lahko zadnjo tekmo skupinskega dela skupine F v Kazanu proti Južni Koreji spremljali le s tribun. Proti omenjenima je Fifa sprožila disciplinski postopek zaradi neprimernega proslavljanja po nemški zmagi nad Švedi.

Disciplinska komisija Fife je pred tem poljsko nogometno zvezo kaznovala z 10.000 švicarskimi franki zaradi političnih sporočil poljskih navijačev na tekmi proti Senegalu.