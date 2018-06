Kako pogosto naj bi očistili opekač, je odvisno od tega, kako pogosto ga uporabljate, pomembno pa je redno čiščenje. V najslabšem primeru se lahko namreč koščki kruha in toasta vnamejo, poleg tega lahko drobtine v aparatu privabijo nezaželene žuželke in glodavce.

Z zobno ščetko do nedostopnih mest Izključite aparat iz električne vtičnice in ga pustite, da se ohladi, če ste ga pravkar uporabljali. Najbrž že veste, da je treba vse gospodinjske aparate, preden posežemo vanje, izključiti, a opozorilo ne bo odveč. Z zobno ščetko odstranite vse drobtine, ki so se prilepile na rešetke, in druga nedostopna mesta. Nato izvlecite spodnji pladenj, na katerega padajo drobtine, jih stresite v korito ali vedro za smeti in ga nato očistite ter posušite.

Sol za temeljito čiščenje drobtin Za odstranitev drobtin, ki so se trdno prilepile na rešetke, uporabite posebno tehniko s povoščenim papirjem. Mednje natresite sol z velikimi kristali (lahko je sol za pomivalni stroj) in nato čez zgornje reže prilepite povoščeni papir, ki bo zadržal drobtine. Opekač nekajkrat dobro pretresite. Sol bo pomagala, da boste iz njega stresli drobtine in ga popolnoma očistili.