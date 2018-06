Preizkusite ga s svojim partnerjem Ali hišnimi ljubljenčki, če spijo z vami v postelji … Hec je namreč v tem, da ležišče težo razporedi drugače, če na izbrani strani leži samo ena oseba. V trgovino zato s seboj vzemite še svojega partnerja, da preverita, če je ležišče obema udobno tudi, ko na njem ležita oba hkrati.

Nikar samo ne ležite, temveč se premikajte Se zjutraj vedno zbudite v popolnoma enakem položaju, kot ste zaspali? Seveda ne, kar pomeni, da se ponoči premikate (v bistvu se ponoči premikamo kar precej). Zato je seveda smiselno, da ležišče preizkusite tudi tako, da se na njem premikate. Na trebuhu, na boku, na hrbtu, sede, v položaju zarodka in v vseh drugih položajih, ki vam pridejo na pamet. Saj vendar ležišča ne boste uporabljali le za spanje, kajne? Držimo pesti, da res ne.

Slecite debela oblačila in sezujte čevlje Bolj podobno ko bo preizkušanje ležišča dejanski uporabi, bolj zanesljivi bodo rezultati. To seveda ne pomeni, da ga morate ob prisotnosti številnih tujcev preizkusiti kar v pižami, vsekakor pa lahko slečete najdebelejše plasti oblačil in si sezujete čevlje.

Vzemite si čas Če se samo za nekaj sekund uležete na ležišče, ne boste izvedeli prav veliko. Vzemite si čas in ga temeljito preizkusite v različnih položajih za vsaj deset, petnajst ali še več minut. Drugi obiskovalci trgovine vas bodo sicer morda gledali malce postrani, vendar ne bodo oni tisti, ki bodo ob napačni odločitvi za nekaj let obtičali z neudobnim ležiščem – to boste namreč vi!

Razmislite o širini Tudi dolžina je seveda pomembna, vendar tam ni kaj dosti za razmišljati: na ležišče lezite povsem iztegnjeni in preverite, če na obeh straneh ostane nekaj centimetrov prostora (približno deset centimetrov prostora je običajno dovolj za udoben spanec). Kaj pa širina? Težava je v tem, da se boste udobno počutili tudi, če ležete na najožja ležišča (90 ali 100 centimetrov širine), pri spanju pa boste potrebovali še veliko dodatnega prostora za obračanje in premetavanje. Skrivnost udobnega spanja je preprosta: izberite najširše možno ležišče (in posteljo), ki gre brez težav v vašo spalnico.

Ležišče preizkusite skupaj z vzglavnikom Prava kombinacija ležišča in vzglavnika je tisto, kar ponudi udobje med spanjem, torej je smiselno, da oba preizkusite hkrati. V trgovino lahko prinesete svoj vzglavnik ali pa v njej poiščete podobnega. Nikar pa ne skrbite, da bi vas prodajalci nagnali iz trgovine – verjemite, da so videli že mnogo hujših reči!

Ne osredotočite se samo na ceno Seveda imamo vsi določene finančne omejitve, vendar se pri nakupu ležišča ne splača biti preveč stiskaški. Navsezadnje ga boste več let uporabljali noč za nočjo, zato je smiselno, da vanj investirate tudi malce več denarja, če je to potrebno. Najprej ležišče ocenite le glede njegove kakovosti in udobja, ki vam ga ponuja, šele nato pa se vprašajte, kako ga boste plačali.

Ne bojte se postavljati vprašanj Prodajno osebje v vaši izbrani trgovini je tam z enim namenom: da pomaga vam in drugim kupcem pri vsem, kar potrebujete. Ne bodite preveč zadržani, temveč dobro izkoristite njihovo prisotnost. Dobri prodajalci o ležiščih namreč vedo precej več kot povprečen kupec, zato jih vprašajte vse, kar vas zanima. Končna odločitev bo seveda povsem vaša, vendar pa drugo mnenje nikoli ne škodi, ni res?